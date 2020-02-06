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Общество

Откуда в «Тазалыке» высокие зарплаты и что с ним надо сделать, объяснил вице-мэр

Вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров прокомментировал 24.kg сообщение пресс-секретаря МП «Тазалык» Жибек Каракеевой о заработной плате на предприятии.

Чиновник отметил, что изучил финансово-хозяйственную деятельность служб муниципалитета. Он настаивает на том, что в муниципальных предприятиях «Тазалык» и «Бишкекзеленхоз» бардак.

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«Такого бардака, как в «Тазалыке» и Бишкекзеленхозе, нет нигде. В «Тазалыке» мы выделяем на зарплату 400 миллионов сомов, на руки люди получают 320 миллионов», — сказал чиновник.

По расчетам Мирлана Амантурова, в среднем сотрудники должны получать по 22 тысячи сомов, но почти 900 человек этих денег не получают.

«А около 700 дворников получают от 5 тысяч до 12 тысяч сомов. Если он получает 20 тысяч, значит, работает за два-три участка. Есть такие, кому, вообще, 800 часов указывают, хотя в месяце всего 720 часов», — возмутился он.

А руководитель дворников получает 75 тысяч сомов и своим людям ставит в табель около 500 рабочих часов.

Мирлан Амантуров

По поводу выложенной Жибек Каракеевой ведомости о ее заработной плате вице-мэр добавил, что административно-управленческий аппарат получает как по хозрасчету, так и по бюджету.

«Таких около 200 человек, другими словами, за одно рабочее время получают дважды», — заметил он.

Мирлан Амантуров сказал, что мысли «раздербанить» «Тазалык» у него нет.

Я, наоборот, хочу поднять «Тазалык», чтобы купили технику, подняли зарплату дворникам, обеспечили безопасность.

Мирлан Амантуров

Напомним, скандал разгорелся на очередной планерке в мэрии Бишкека. На совещании глава «Тазалыка» Рыспек Сарпашов представил отчет о проделанной работе. При этом глава управления ЖКХ Нурлан Касымов отметил, что за последние несколько лет «Тазалык» выпрямился по бухгалтерскому учету.

Пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» ответила на заявление вице-мэра Мирлана Амантурова о больших зарплатах в учреждении. Заявление Жибек Каракеева разместила на своей странице в соцсети Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142763/
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