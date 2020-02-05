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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Еще один пограничник заявил о коррупции в ведомстве и попросил защиты президента

Экс-военнослужащий Государственной пограничной службы Маратбек уулу Мирланбек просит защиты у президента Сооронбая Жээнбекова.

По его словам, на пропускных пунктах действует серая схема, контролируемая высокопоставленными лицами Погранслужбы.

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«Я и мои коллеги начали выступать против коррупционных схем на КПП. Мы требовали объяснить, почему собирают штампы. Их давали только отдельным сотрудникам, то есть своим «кошелькам», которые собирали деньги с иностранных граждан», — заявил Маратбек уулу Мирланбек.

Бывший пограничник пытался донести до руководства информацию о нарушениях на КПП и незаконных сборах и штрафах. Но начались гонения и дискредитация его самого.

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«В СМИ появилась информация о том, что я якобы вымогал деньги у гражданки Украины. Как вышла заметка, руководство приехало к нам и опросило всех. Я не вымогал деньги у нее. Наоборот, обязанности выполнил добросовестно, так как она, живя в Кыргызстане семь лет, ни разу не встала на временный учет. Каждые 60 дней она пересекала кыргызско-казахскую границу. В ходе проверки я лишь поинтересовался целью ее визита, почему она не оформляет регистрацию. Мы получили записи видеокамер, которые не подтверждают факт вымогательства», — сообщил он.

Маратбек уулу Мирланбека уволили после этого случая.

«Есть решение Бишкекского городского суда о незаконности моего увольнения. Теперь дело рассмотрит Верховный суд. Я прошу президента взять меня под защиту. Если он нас поддержит, мы вместе с Талгатом Алановым готовы раскрыть коррупцию в ГПС», — заявил пограничник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142699/
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