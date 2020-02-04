В Бишкеке презентовали дорожную карту по улучшению качества воздуха в столице

В Бишкеке презентовали дорожную карту по улучшению качества воздуха и городского пространства в столице, разработанную Центром политико-правовых исследований.

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Как отметили разработчики, исследования качества воздуха в столице КР прямо говорят об экологической катастрофе. «Бишкек уже регулярно входит в первые строчки городов мира с самым грязным воздухом, а 29 ноября 2019 года, по данным международного сайта www.airvisual.com, возглавил список», — напоминают в ЦППИ.

В организации отметили, что основные источники загрязнения воздуха известны, на проблему обратили внимание все ветви власти страны и муниципалитет. Но для ее решения и повышения эффективности мер необходимо объединить усилия как органов власти, так и общественности и экспертного сообщества.

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В центре считают, что необходимо установить общественный контроль и мониторинг за выбросами ТЭЦ, ввести запрет на ввоз и реализацию в КР топлива ниже класса К4, постепенно перевести муниципальный транспорт на газ и электричество, увеличить количество автобусов и троллейбусов с внедрением выделенных линий на дорогах для них, создать систему платных, цивилизованных парковок в Бишкеке, внедрить дифференцированные электротарифы (летний, зимний) для стимуляции перехода на электроотопление в зимнее время и другие.

Кроме того, предлагается объединить усилия как для проведения мониторинга качества воздуха в Бишкеке, анализа предлагаемых и реализуемых мер по улучшению ситуации, так и для разработки и внесения предложений по изменению нормативной базы и организационным мерам.