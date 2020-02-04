Главу ФОМС, задержанного при получении взятки, суд отпустил под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство адвокатов и изменил санкцию директору столичного Фонда обязательного медицинского страхования Болоту Момбекову. Об этом сообщили в канцелярии суда.

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По решению суда Болот Момбеков отпущен под домашний арест. Срок санкции — до 31 марта, на время следствия.

Болота Момбекова задержали при получении взятки 31 января. По версии следствия, он вымогал у кыргызстанца 1,8 тысячи евро (143 тысячи сомов) за изготовление медицинских справок и других документов, необходимых для трудоустройства за рубежом. Задержание проводили сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Директору ФОМС во время следственных мероприятий стало плохо, его госпитализировали. Следователи ходатайствовали об аресте.