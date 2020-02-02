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Общество

Новая напасть. В Китае зарегистрирована вспышка птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань, которая на юге граничит с провинцией Хубэй — эпицентром вспышки коронавируса, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает РИА новости.

По его данным, инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии, где выращивают цыплят-бройлеров, было 7 тысяч 850 домашних птиц, из них 4 тысячи 500 заразились и погибли.

Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, уничтожено более 17 тысяч 800 домашних птиц.

О случаях заражения человека пока не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142360/
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