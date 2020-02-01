Начался прием заявок на национальную кинопремию «Ак илбирс»

В Кыргызстане начали принимать заявки на участие в конкурсе на национальную премию «Ак илбирс». Об этом сообщили в пресс-службе кинофорума.

Национальная кинопремия «Ак илбирс» — ежегодная церемония награждения лучших специалистов кинематографии по итогам ушедшего года.

Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в стране в 2019 году. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты — всего 18 номинаций. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.

Заявки принимают до 29 февраля.

Церемония вручения состоится 25 апреля в кинотеатре «Манас».