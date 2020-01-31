Адвокат Матраимовых предложил создать международную экспертизу по расследованию

Назначить международную экспертизу по журналистским расследованиям «Азаттыка» предложил адвокат семьи Матраимовых Канатбек Азиз.

По его словам, необходимо выслушать мнение журналистов, политологов и других экспертов по материалам о контрабанде и коррупции в Государственной таможенной службе КР.

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«Есть журналистская этика. В утвердительной форме журналисты могут писать только о фактах. В своем материале «Настоящее время» в заголовке пишет «Как бывший заместитель председателя ГТС вывел $700 миллионов». Затем в интервью Али Токтакунову Айеркен Саймаити говорит, что это деньги торгового центра Узбекистана, то есть опровергает причастность Матраимова», — считает адвокат.

Канатбек Азиз отметил, что на информацию о фальшивой подписи Айеркена Саймаити тоже никто не обратил внимания. «Пятый канал» установил, что подпись Айеркена Саймаити на документах якобы принадлежит другому человеку. Но на это никто не обратил внимания», — сказал он.

Директор Бишкекского бюро «Азаттыка» Айзада Касымалиева ответила, что у них на руках оригиналы банковских документов и они готовы доказать свою правоту.