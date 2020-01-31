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Общество
Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Убийство Саймаити

Адвокат Матраимовых предложил создать международную экспертизу по расследованию

Назначить международную экспертизу по журналистским расследованиям «Азаттыка» предложил адвокат семьи Матраимовых Канатбек Азиз.

По его словам, необходимо выслушать мнение журналистов, политологов и других экспертов по материалам о контрабанде и коррупции в Государственной таможенной службе КР.

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«Есть журналистская этика. В утвердительной форме журналисты могут писать только о фактах. В своем материале «Настоящее время» в заголовке пишет «Как бывший заместитель председателя ГТС вывел $700 миллионов». Затем в интервью Али Токтакунову Айеркен Саймаити говорит, что это деньги торгового центра Узбекистана, то есть опровергает причастность Матраимова», — считает адвокат.

Канатбек Азиз отметил, что на информацию о фальшивой подписи Айеркена Саймаити тоже никто не обратил внимания. «Пятый канал» установил, что подпись Айеркена Саймаити на документах якобы принадлежит другому человеку. Но на это никто не обратил внимания», — сказал он.

Директор Бишкекского бюро «Азаттыка» Айзада Касымалиева ответила, что у них на руках оригиналы банковских документов и они готовы доказать свою правоту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142211/
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