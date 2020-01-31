Убийство Саймаити. Финпол о неуплате налогов на 6 миллиардов сомов (обновлено)

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями объяснила, почему долго проверяет информацию о выводе миллионов из Кыргызстана после публикации журналистского расследования «Азаттыка» и Kloop. Об этом на заседании депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил заместитель председателя Финпола Эмиль Жамгырчиев.

По его словам, в ходе расследования была получена информация о переводе денег из 25 коммерческих банков КР и допрошены все причастные лица.

«Не в наших интересах было тянуть время, но мы выдержали всю процедуру. «Азаттык» не дал нам никаких документов и оригиналов, кроме копии банковского документа на $50 миллионов. Мы дважды приглашали журналистов на допрос, однако они не пришли», — сказал Эмиль Жамгырчиев.

По его данным, у ГСБЭП не было поводов допросить Айеркена Саймаити, так как он являлся гражданином КНР и не было доказательств об ущербе государственному бюджету.

«Ущерб государству был установлен только в августе 2019-го. Его доказала Налоговая служба. На основании этого в сентябре мы объявили в розыск Айеркена Саймаити. Мы не успели его допросить», — отметил замглавы ведомства.

По его сведениям, в 2011-2017 годах из Кыргызстана от имени трех лиц вывезено $932 миллиона. От имени Айеркена Саймаити переведено $599 миллионов, его супруги — $26 миллионов, от фирмы «Абдыраз» — $318 миллионов. Неуплата налогов составила более 6 миллиардов сомов. В 2013-2017 годах компания «Абдыраз» ввезла текстиль на сумму $1 миллиард 534 миллиона.