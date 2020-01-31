Убийство Саймаити. Депутаты хотят выслушать Райымбека Матраимова

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити хочет выслушать бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. С инициативой сегодня выступил депутат Мирлан Жеенчороев.

По его словам, комиссия должна выслушать всех, чьи имена были озвучены в журналистском расследовании и связаны с именем убитого Айеркена Саймаити.

«Надо пригласить Райымбека Матраимова, Дуйшона Торокулова и Алтынбека Сулайманова. Так мы сможем получить более достоверную информацию», — пояснил нардеп.

В комиссии поинтересовались, почему вместе с Райымбеком Матраимовым пригласили его адвокатов.

«Канатбек Азиз сам вызвался участвовать в заседании, потому что у него есть вопросы к «Азаттыку». Мы решили, что его присутствие не помешает работе комиссии и поможет депутатам в выяснении тех или иных деталей», — отметил ее глава Талант Мамытов.