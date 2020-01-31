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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

МИД изучает, как вывезти кыргызстанцев из Уханя, где вспышка коронавируса

Министерство иностранных дел и посольство Кыргызстана в КНР прорабатывают различные варианты вывоза граждан КР из Китая, в частности из города Уханя. Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV посольство и консульские учреждения Кыргызстана круглосуточно принимают телефонные звонки и обращения от кыргызстанцев, находящихся в КНР, их родственников для предоставления необходимой информации и консультаций, оказания возможной помощи.

МИД призывает граждан, которые сейчас в Китае, сообщить адреса, контакты и другую значимую информацию в загранучреждения КР в КНР.

«Студентами Кыргызстана в Китае в мессенджере WeChat созданы различные группы, в каждой из которых зарегистрированы от 200 до 500 участников. В них входят и сотрудники загранучреждений КР в КНР. Мы напоминаем о рекомендациях воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой коронавируса», — говорится в сообщении.

Тем, кто все же отправится в Китай, рекомендуется не посещать места массового скопления людей и строго соблюдать рекомендации местных властей и медицинских учреждений.

 

Контакты Департамента консульской службы и диппредставительств Кыргызстана в Китае:

— департамент консульской службы МИД: Бишкек, улица Тоголока Молдо, 10, служебный телефон +996312663405 (доб. 105, 109, 119), 660811 (доб. 105, 109, 119);

— посольство Кыргызстана в Китае: H 10/11 King’s Villas № 18, Xiaun Road, Beijing 100016, China, служебный телефон +861064681297, e-mail: kgembassy.cn@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +8613260203680; +8613581902801;

— Генеральное консульство Кыргызстана в городе Гуанчжоу: Room No. 707, Grand Tower No. 228, Tianhe Road, Guangzhou, 510620, China, служебный телефон +862038013875, e-mail: kgconsulate-guangzhou@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи:

— визовый пункт МИД в городе Урумчи: № 876, Davan Bei, Urumqi city, China, 830063, e-mail: kgconsulate.urumchi@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +8613325629147, +8618599044747;

Кроме того, при департаменте консульской службы действует номер горячей линии: +996551312000 (принимает звонки, голосовые и текстовые сообщения по каналам социальных сетей и мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram).

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142157/
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