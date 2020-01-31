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Общество

Спасибо за критику. На жалобу жителя Каракола ответили чиновники

Чтобы моментально решить проблему дорог в Караколе, не хватает бюджета. Пресс-секретарь полпреда правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев рассказал 24.kg, что делается в городе для улучшения ситуации.

По его словам, дороги ремонтируются по мере финансирования из республиканского и местного бюджетов, а также фонда развития Иссык-Кульской области.

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«В прошлом году из бюджета было выделено более 40 миллионов сомов на строительство участка улиц Стаханова (0,9 километра) и Абдрахманова (0,67 километра). Из фонда развития области более 77 миллионов сомов — на капитальное строительства участка улицы Абдрахманова (1 тысяча 440 метров). Из местного бюджета около 15 миллионов сомов — на капитальный ремонт участков улиц Шапак Баатыра (0,620 километра) и Жусаева (1 километр)», — рассказал Жаныбек Кожоев.

Пресс-секретарь полпреда поблагодарил мужчину, опубликовавшего пост в Instagram, за гражданскую позицию. Пожелал ему принимать участие в общественной жизни города.

«Наряду с гражданской активностью и правом есть еще и гражданская ответственность. Мэрия и другие структуры всегда открыты к конструктивному диалогу», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, житель Каракола пожаловался на состояние дорог в городе. По его словам, городские власти не предпринимают мер для развития туристической отрасли. Мужчина призвал молодежь не быть равнодушными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142127/
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