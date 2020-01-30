Аэропорт «Манас» отдают во внешнее управление, но выгоды не проанализированы

Международный аэропорт «Манас» в 2023 году должен стать одним из главных авиационных хабов в Центральной Азии. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра государственно-частного партнерства Данияр Абдылдаев.

По его словам, после передачи аэропорта во внешнее управление в ближайшие пять лет планируется увеличить пассажиропоток на 30-40 процентов.

Для достижения этой и других задач создана рабочая группа, которая определила Международную финансовую корпорацию в качестве советника правительства. Сейчас ведется подготовка к подписанию договора.

За подготовку проекта Международной финансовой корпорации государство платить не будет.

Подготовка передачи местных аэропортов включает в себя ряд требований, которые будут обсуждаться в течение как минимум десяти месяцев. Время уйдет на комплексный анализ, разработку ТЭО, тендерные процедуры, финансовые барьеры. После этого уже определятся структура и масштаб — сколько аэропортов будет включено в проект.

Отмечается, что Международная финансовая корпорация имеет успешный опыт в реализации подобных проектов.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что передача аэропортов во внешнее управление не скажется на стоимости авиационных билетов. Впрочем, говорить об этом пока что рано, так как на сегодня неизвестна даже примерная стоимость проекта.

«Говорить о стоимости рано, масштаб не определен. Мы не знаем, на какой именно базе будет реализован проект. У нас 11 аэропортов, будет решаться, в какие из них можно внести инвестиции. Это очень тяжело, мы должны посчитать рентабельность проекта. Вся работа впереди совместно с консультантом», — сказал Данияр Абдылдаев.

Это не первая попытка чиновников отдать аэропорты страны во внешнее управление. В 2017-м ФУГИ уже поднимал этот вопрос.

Государственная доля в ОАО «Манас» составляет 79 процентов.

Международная финансовая корпорация (IFC) — крупнейший глобальный институт развития, входящий в структуру Всемирного банка. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Создана в 1956 году с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся государства.