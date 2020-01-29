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Общество

Калича Умуралиева послала всех на «Медео». Чиновница ответила на критику о катке

Директор муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева ответила бишкекчанину, который раскритиковал бесплатный городской каток в парке «Молодежный».

«Не нравится, не ходите. Поезжайте в Алмату на «Медео», — написала она.

Она отметила, что на бесплатный каток из бюджета мэрии не потрачено ни тыйына. Калича Умуралиева заверила, что на следующий год городские власти более тщательно проработают вопросы установки туалетов, беседок для отдыха, помещения для проката коньков, передвижные ларьки для продажи горячего чая и кофе. «Но главное — купить реагенты, позволяющие держать лед при плюсовой температуре. Это деньги, и немалые. Летом хотим попытаться запустить озеро. Но это очень большие деньги, чтобы были соблюдены все санитарные нормы. Можно, ссылаясь на отсутствие денег, ничего не делать, что и было многие годы», — написала Калича Умуралиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141974/
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