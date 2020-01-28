Кыргызские студенты, прибывшие из Китая, находятся в карантине

Накануне из Китая прибыли шесть кыргызстанских студентов, обучающихся в Синьцзянском университете в городе Урумчи. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, все студенты находятся в специальных палатах (изоляторах). За ними ведут постоянное медицинское наблюдение. Состояние здоровья студентов оценивают как удовлетворительное, клинических признаков и симптомов коронавируса нет. Проводятся лабораторные диагностические исследования.

Студенты с 21 по 27 января 2020 года находились в Урумчи. Они прибыли в Кыргызстан через Казахстан.

В правительстве подчеркнули, что Министерство иностранных дел проводит работу по определению списка граждан Кыргызстана, обучающихся в вузах Китая. При необходимости проработают вопрос эвакуации кыргызских граждан.

Сегодня под председательством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой состоялось заседание Республиканской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Заслушана информация министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева о ситуации по коронавирусу.

На сегодня подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная.

Ранее по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Члены штаба поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организации здравоохранения.