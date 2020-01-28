13:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Кыргызские студенты, прибывшие из Китая, находятся в карантине

Накануне из Китая прибыли шесть кыргызстанских студентов, обучающихся в Синьцзянском университете в городе Урумчи. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, все студенты находятся в специальных палатах (изоляторах). За ними ведут постоянное медицинское наблюдение. Состояние здоровья студентов оценивают как удовлетворительное, клинических признаков и симптомов коронавируса нет. Проводятся лабораторные диагностические исследования.

Студенты с 21 по 27 января 2020 года находились в Урумчи. Они прибыли в Кыргызстан через Казахстан.

В правительстве подчеркнули, что Министерство иностранных дел проводит работу по определению списка граждан Кыргызстана, обучающихся в вузах Китая. При необходимости проработают вопрос эвакуации кыргызских граждан.

Сегодня под председательством вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой состоялось заседание Республиканской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Заслушана информация министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева о ситуации по коронавирусу.

На сегодня подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабильная.

Ранее по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом. Члены штаба поддерживают постоянную связь с представителями Всемирной организации здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141819/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан
Президент: Эпидемиологиялык кырдаалды күнү-түнү мониторинг жүргүзүү зарыл
Новый вирус в Китае. Что интересует кыргызстанцев на горячей линии Минздрава
Жаңы вирус. Шаардан казакстандык студенттердин чыгып кетишине уруксат берилбеди
Новый вирус в Китае. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Новый вирус в Китае. Онлайн-карту для отслеживания ситуации разработали ученые
Билл Гейтс выделил $5 миллионов на борьбу с коронавирусом
Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
Новый вирус в Китае. Ситуация в Кыргызстане на контроле у президента
Телефоны горячей линии МИД работают в штатном режиме. Сбой связи устранен
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
Без паники. Информация о&nbsp;случае коронавируса в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; ложь Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Бизнес
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
28 января, вторник
13:38
Кыргызские студенты, прибывшие из Китая, находятся в карантине Кыргызские студенты, прибывшие из Китая, находятся в ка...
13:27
В ГСИН рассказали, куда перенесут Бишкекский СИЗО-1 и ИК-47
13:06
В Ат-Баши митингуют против строительства логистического центра
13:02
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
13:00
Семейное насилие. История осужденной Валентины, которую жестоко бил сожитель