Новый вирус в Китае. Все авиарейсы, курсирующие в КНР, временно прекращены

Принимаются все соответствующие меры по предупреждению и выявлению заболевания. В Кыргызстане не зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусом. На всех контрольно-пропускных пунктах, расположенных на границе с КНР, и в международных аэропортах работают тепловизоры, которые определяют симптомы заболевания. Об этом сегодня сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев во время проверки КПП в международном аэропорту «Манас» и КПП «Акжол-автодорожный».

Известно, что с аналогичной проверкой на контрольно-пропускных пунктах «Токмак-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный» и «Ак-Тилек-автодорожный» побывал заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев.

«Мы проверили состояние санитарно-карантинных пунктов в части готовности к предупреждению и выявлению заболевания, которое распространяется в Китае. Могу однозначно сказать, что по всей территории страны не зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусом», — сказал он.

Алмамбет Салиев отметил, что с 1 января в Бишкеке и по всей территории республики развернуты усиленные санитарно-карантинные пункты, которые функционируют на контрольно-пропускных пунктах, граничащих с КНР, в аэропортах «Манас» и «Ош».

С 23 января закрыты все контрольно-пропускные пункты, граничащие с Китаем.

С 24 января прекращены все авиарейсы, курсирующие между КР и КНР. Рейс в Урумчи закрыт до 31 января.

Дамир Сагынбаев сообщил, что создан оперативный штаб при Министерстве здравоохранения, который на круглосуточной основе проводит мониторинг ситуации на всей территории страны. С каждого контрольно-пропускного пункта ежечасно предоставляется информация о состоянии граждан, прибывающих на территорию Кыргызстана.

Отметим, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин, чтобы встретиться с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения в связи с распространением нового вида коронавируса. Об этом он заявил в Twitter.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.