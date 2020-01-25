Землетрясение в Турции. Погибли 20 человек, пострадали больше тысячи

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло накануне на востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Число погибших возросло до 20 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Еще 1 тысяча 15 человек получили ранения.
Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше четырех.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставили 1 тысячу 689 палаток, 1 тысячу 656 кроватей и 9,2 тысячи одеял. Оставшихся без крова размещают в школах, спортивных салонах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в провинциях Элязыге и Малатье.