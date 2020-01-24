Посол Великобритании в Кыргызстане накормил бездомных

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт посетил приют для бездомных Октябрьского района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, дипломат совместно с волонтерами Красного Полумесяца КР накормил постояльцев приюта горячим рисовым супом и свежим хлебом. Каждый получил порцию в специальных пищевых контейнерах, отметили в муниципалитете. И добавили, что акция проводится совместно с управлением социального развития мэрии столицы и продлится до апреля 2020 года.

Тем, кто также хочет оказать помощь бездомным, ведомство напомнило адреса убежищ временного содержания: