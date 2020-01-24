Посол Великобритании в Кыргызстане накормил бездомных

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт посетил приют для бездомных Октябрьского района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, дипломат совместно с волонтерами Красного Полумесяца КР накормил постояльцев приюта горячим рисовым супом и свежим хлебом. Каждый получил порцию в специальных пищевых контейнерах, отметили в муниципалитете. И добавили, что акция проводится совместно с управлением социального развития мэрии столицы и продлится до апреля 2020 года.
Тем, кто также хочет оказать помощь бездомным, ведомство напомнило адреса убежищ временного содержания:
- в Октябрьском районе — приют для бездомных. Находится в 12-м микрорайоне по улице Токомбаева в здании комбината благоустройства. Телефоны: 0312511938, 0708074040, 0559180218;
- в Свердловском районе — дом для временного (сезонного) пребывания лиц без определенного места жительства. Расположен на территории бывшего комбината благоустройства района по адресу: улица Фере, 34а. Телефоны: 0312360335, 0706168877;
- в Ленинском районе — при ОФ «Центр милосердия» работает приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Расположен по улице Трудовой, 10. Телефоны: 0312644871, 0550546622. «Постояльцам предоставляются одноразовое горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая помощь», — сообщают в мэрии;
- в Первомайском районе — муниципальное учреждение «Коломто» работает круглый год. Находится по проспекту Жибек Жолу, 413. Телефон: 0312304855. «В «Коломто» тоже можно переночевать, покушать горячее, пройти медосмотр и первичную санобработку, а также принять душ и постирать одежду в прачечной. Если одежды нет — выдадим», — отмечает пресс-служба.