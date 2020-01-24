Электронная запись в школы заработает с середины февраля еще в пяти городах

Электронная запись в школы начнет работать с 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в 2020/2021 учебном году в проект включены еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Кара-Балта и Токмак.

Для регистрации родители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в Личном кабинете на портале mektep.edu.gov.kg, прикрепив все необходимые документы.

Сейчас в городах, включенных в проект, уточняются списки детей. В ведомстве отметили, что электронная запись позволяет снизить коррупционные риски при поступлении в 1-й класс, а также облегчает родителям процесс записи ребенка в школу.

Проект стартовал в Бишкеке в 2019/2020 учебном году. По нему зарегистрировали в школы 19 тысяч 126 детей.