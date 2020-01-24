19:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Электронная запись в школы заработает с середины февраля еще в пяти городах

Электронная запись в школы начнет работать с 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в 2020/2021 учебном году в проект включены еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Кара-Балта и Токмак.

Для регистрации родители детей, которые идут в первый класс, должны зарегистрировать ребенка в Личном кабинете на портале mektep.edu.gov.kg, прикрепив все необходимые документы.

Сейчас в городах, включенных в проект, уточняются списки детей. В ведомстве отметили, что электронная запись позволяет снизить коррупционные риски при поступлении в 1-й класс, а также облегчает родителям процесс записи ребенка в школу.

Проект стартовал в Бишкеке в 2019/2020 учебном году. По нему зарегистрировали в школы 19 тысяч 126 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141531/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Электронная запись в школы начнет работать с 15 февраля
Электронная запись в школу. 70 детей не имели свидетельств о рождении
Электронная очередь. В каких школах Бишкека остались свободные места
С 2020 года в четырех городах Кыргызстана запустят электронную запись в школы
Не умеют пользоваться компьютером. Что мешает электронной записи в школу
Популярные новости
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Измена на&nbsp;стадионе. Эквадорец прославился на&nbsp;весь мир поцелуем с&nbsp;любовницей Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты &laquo;Чындык&raquo; Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
24 января, пятница
19:18
Комиссия БГК согласилась присвоить имя Чолпонбая Тулебердиева одному из парков Комиссия БГК согласилась присвоить имя Чолпонбая Тулебе...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: фантасмагория, криминальная трагикомедия и сказка
18:41
Электронная запись в школы заработает с середины февраля еще в пяти городах
18:15
Опасные развлечения на льду. Нарушителей будут штрафовать
18:10
Сооронбай Жээнбеков обсудил с Эмомали Рахмоном вопросы границ