Новый тип коронавируса распространяется по Китаю: число погибших увеличилось до 25 человек, инфицированных — до 830. Об этом сообщило МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

По его данным, за минувшие сутки 27 провинций (районов, городов) сообщили о 259 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. В 19 административно-территориальных единицах КНР зарегистрировали 680 предполагаемых случаев инфицирования людей новым коронавирусом.

Читайте по теме Новый вирус. Китай пообещал предоставлять Кыргызстану оперативную информацию

Получены сведения о пяти подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом в Гонконге (2), Макао (2) и Тайване (1). Девять подтвержденных случаев зарегистрировали в Таиланде (3), Японии (1), Южной Корее (1), США (1), Вьетнаме (2) и Сингапуре (1).

Из-за контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 8 тысяч 420 человек.

В 10 городах китайской провинции Хубэй из-за нового коронавируса закрыли транспортное сообщение. Самый строгий карантин по-прежнему действует в Ухане (считается эпицентром заражения). Здесь перестали ездить автобусы, паромы, метро. В город не впускают пассажирский и водный транспорт, отменены все авиа- и железнодорожные рейсы.