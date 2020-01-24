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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 25, инфицированных — до 830

Новый тип коронавируса распространяется по Китаю: число погибших увеличилось до 25 человек, инфицированных — до 830. Об этом сообщило МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

По его данным, за минувшие сутки 27 провинций (районов, городов) сообщили о 259 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. В 19 административно-территориальных единицах КНР зарегистрировали 680 предполагаемых случаев инфицирования людей новым коронавирусом.

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Получены сведения о пяти подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом в Гонконге (2), Макао (2) и Тайване (1). Девять подтвержденных случаев зарегистрировали в Таиланде (3), Японии (1), Южной Корее (1), США (1), Вьетнаме (2) и Сингапуре (1).

Из-за контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 8 тысяч 420 человек.

В 10 городах китайской провинции Хубэй из-за нового коронавируса закрыли транспортное сообщение. Самый строгий карантин по-прежнему действует в Ухане (считается эпицентром заражения). Здесь перестали ездить автобусы, паромы, метро. В город не впускают пассажирский и водный транспорт, отменены все авиа- и железнодорожные рейсы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141460/
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