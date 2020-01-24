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Общество

Новый вирус. Китай пообещал предоставлять Кыргызстану оперативную информацию

Министерство здравоохранения Кыргызстана и посольство КНР в КР договорились оперативно обмениваться информацией по ситуации с коронавирусом в Китае. Об этом соообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, накануне состоялась встреча главы ведомства Космосбека Чолпонбаева и посла Ду Дэвэнь. Инициатором выступила дипломат.

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Посол отметила важность предоставления полной информации о ситуации в КНР. Она добавила, что 22 января правительство Китая провело пресс-конференцию, где представители Национальной комиссии по вопросам здравоохранения дали подробный отчет о профилактике и борьбе с данным заболеванием.

«По официальным данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется воздушно-капельным путем. Вирус вышел за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, Таиланде и США», — отметили в Минздраве.

Посол Ду Дэвэнь сообщила, что власти КНР не органичивают выдачу виз для иностранных граждан для въезда в страну.

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«Правительство Китая ввело повышенные меры для предотвращения распространения вируса, поддерживая активные контакты со Всемирной организацией здравоохранения и соседними государствами», — отметила посол.

Министр Космосбек Чолпонбаев поблагодарил посла за визит и сообщил, что министерство проводит все необходимые противоэпидемические мероприятия в части усиления санитарно-карантинного контроля на всех пунктах пропуска через кыргызскую границу. Начата санитарно-просветительная работа среди населения в средствах массовой информации, интернет-сайтах.

«В целях недопущения завоза коронавируса и своевременного выявления малейших признаков заболевания, соблюдения безопасности проверяют всех граждан, прибывающих из Китая и других стран в Кыргызстан», — отметили в ведомстве.

На границе с Кыргызстаном в Ошской и Нарынской областях, в международном аэропорту «Манас» и аэропорту Оша проводят термометрию прибывающих.

Также на встрече отметили, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса нецелесообразно, к такому выводу пришли эксперты специального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения КР поддерживает ежедневную связь с региональным офисом ВОЗ по ситуации с коронавирусом в мире.

От нового коронавируса в Китае умерли 18 человек, сообщил «Интерфакс». Накануне зафиксировали первую смерть от него за пределами эпицентра заражения — в провинции Хэбэй.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказался объявлять режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщило Reuters.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141437/
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