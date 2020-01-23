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Общество

Возврат детей из Ирака. Дипломаты готовы к выезду за ними

«Наши дипломаты и эксперты готовы выехать и начать работу по вывозу детей-кыргызстанцев из Ирака», — заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

По его словам, вопрос на контроле у главы государства и правительства, создана специальная межведомственная комиссия. Министр признал, что процесс по уточнению гражданства детей, идентификации граждан, их дальнейшей интеграции в кыргызское общество трудоемкий.

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«Эту комплексную работу уже провели. На сегодня в целом кыргызская сторона готова к выезду в Ирак для проведения работы по отбору детей, наших граждан, чтобы их сгруппировать и единовременно привезти в Кыргызстан. Нам оказывают содействие наши партнеры, в частности ЮНИСЕФ. На сегодня препятствием является ситуация на территории Ирака. Мы ждем официального приглашения от иракской стороны. Как только ситуация нормализуется, мы готовы выехать», — подчеркнул он.

Ранее к омбудсмену Токону Мамытову обратились женщины, чьи дочери и внуки находятся в лагерях для беженцев на территории Сирии и Ирака. Они пригрозили митингом, если в ближайшее время не получат исчерпывающей информации по решению вопроса о возвращении их детей на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141356/
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