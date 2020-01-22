Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь, сообщило РИА Новости.

Большинство случаев зарегистрировали в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, отметил ТАСС.

Заболевания новым коронавирусом выявлены в Пекине и Гонконге, а также более чем в десяти китайских провинциях.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы на Тайване, в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявили в Сингапуре, Гонконге и Австралии.