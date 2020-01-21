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Общество

Завершается отбор претендентов на вакансии в Конституционную палату

Совет по отбору судей проводит конкурсный отбор на должность судей Конституционной палаты Верховного суда КР.

Кандидаты выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задач), после чего Совет по отбору судей начал проводить собеседование по определению профессиональных и волевых качеств кандидата.

Напомним, на участие в конкурсном отборе документы подавали заявки 16 кандидатов. Из них трое претендентов — действующие судьи. Отметим, в ноябре 2019 года депутаты Жогорку Кенеша одобрили представление об освобождении их от должности в связи с истечением семилетнего срока. Речь о Эркинбеке Мамырове, Мукамбете Касымалиеве и Меергуль Бобукеевой.   

Конкурсный отбор на должность судей Конституционной палаты Верховного суда завершится 22 января.

Кандидат на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда должен иметь гражданство Кыргызской Республики, быть не моложе 40 и не старше 70 лет, с высшим юридическим образованием, степенью магистра. Если он окончил только бакалавриат, то должен иметь стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет. Кандидат также должен владеть государственным и официальным языками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141150/
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