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Общество

Конкурс на лучший ролик к 10-й годовщине апрельских событий объявило Минкультуры

Минкультуры объявило конкурс на лучший видеоролик к 10-й годовщине апрельских событий. Призовой фонд — 120 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, конкурс объявлен в целях увековечивания памяти погибших и важных дней в истории кыргызского народа в борьбе за свободу, демократию и справедливость.

Свои работы может подать любой гражданин Кыргызстана, а также резиденты. Ролики должны быть короткометражными в двух категориях: до 60 секунд или до трех минут.

«Участник конкурса может отправить несколько видеороликов, но работы должны отличаться друг от друга. Министерство также напоминает, что содержание не должно противоречить законам страны. К участию принимаются ранее опубликованные ролики», — говорится в сообщении.

Призовой фонд конкурса составляет 120 тысяч сомов. Из них:

  • за первое место (две награды) по 30 тысяч сомов;
  • за второе место (две награды) по 20 тысяч сомов;
  • за третье место (две награды) по 10 тысяч сомов.

Заявки принимаются с 8 января по 10 марта 2020 года.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице министерства в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141022/
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