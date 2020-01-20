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Общество

Мэрия Бишкека запустила бесплатный каток

Мэрия Бишкека запустила бесплатный каток в парке «Молодежный». Об этом 24.kg сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, это экспериментальный проект.

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«Каток бесплатный, горожане могут приходить покататься на своих коньках и санках. Кроме того, там открыт прокат коньков», — отметила Калича Умуралиева.

Она добавила, что на территории катка есть дежурные сотрудники, которые наблюдают за безопасностью.

«Там уровень воды не очень высокий. Но каждое утро наши сотрудники проверяют толщину льда. Опасные участки огораживают», — подчеркнула руководитель МП.

Парк находится на пересечении улицы Ганди и проспекта Жибек Жолу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141001/
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