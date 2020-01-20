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Общество

Аскар Айтматов судится с послом Турции. Женгиз Фырат игнорирует заседания

В Первомайском районном суде Бишкека проходит рассмотрение иска экс-министра иностранных дел Аскара Айтматова в отношении посла Турции в Кыргызстане Женгиза Камила Фырата. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

Уточняется, что исковое заявление подано еще 1 ноября 2019 года. По делу в качестве третьих лиц привлечены Министерство иностранных дел и общественный фонд «ПроМедиаПлюс» (учредитель сайта Kaktus.media).

Сын Чингиза Айтматова и экс-глава МИД КР подал гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Аскар Айтматов требует опровержения и публичных извинений от посла Турции, который обвинил его в причастности к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).

В суде сообщили, что уже состоялось два заседния, на оба посол не явился, ссылаясь на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Очередное судебное заседание назначено на 24 января 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140968/
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