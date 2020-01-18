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Общество

«Школьник в безопасности». Новое мобильное приложение появилось для бишкекчан

Мэрия Бишкека разработала новое мобильное приложение «Школьник в безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, цель разработки — сократить преступления в отношении несовершеннолетних и дать возможность детям обращаться за помощью в случаях детского рэкета и насилия со стороны взрослых.

Проект состоит из двух приложений: для родителей и для детей.

Программа позволит родителям следить за местоположением ребенка. А если он не слышит звонок, отправить ему на устройство громкий сигнал.

Приложение для детей содержит встроенный чат для общения с родными и кнопку SOS-сообщений родителям, в милицию, скорую помощь или центр «Телефон доверия для детей 111».

В мэрии добавили, что в дальнейшем приложение планируют интегрировать с программой «Электронный дневник», которая позволит отслеживать успеваемость ребенка в школе, и с приложением «Тулпар» по электронному билетированию, родители будут знать о месте, времени посадки и высадки ребенка.

К программе будут подключены ГУВД, управление образования, Центр экстренной медицины Бишкека.

Бета-версию приложения запустят уже к концу января, она будет доступна для смартфонов на базе Android и iOS, а также для смарт-часов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140890/
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