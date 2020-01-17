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Общество

Браконьер убил архара. Угрожал оружием и взял в заложники работников Гослесхоза

В Джети-Огузском районе задержан браконьер. Он охотился на краснокнижного архара Марко Поло, а при задержании оказал сопротивление. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР.

пресс-службы ГАООС и ЛХ
Фото пресс-службы ГАООС и ЛХ. При задержании браконьер оказал сопротивление

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел еще 4 декабря. Однако разбирательства еще не окончены.

Уточняется, что местного жителя Т.Б., который незаконно охотился, задержали сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ.

«Гражданин Т.Б. при попытке изъять у него огнестрельное оружие и тушу убитого архара оказал сопротивление при задержании и скрылся верхом на лошади», — говорится в сообщении.

Позже он вернулся с приятелем, захватил в заложники сотрудников Госагентства по охране окружающей среды, забрав у них смартфоны и удалили все видеозаписи с момента задержания.

пресс-служба ГАООСиЛХ

По факту сотрудники ГАООСиЛХ обратились с заявлением в ОВД Джети-Огузского района для принятия соответствующих мер. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. В последующем материалы дела будут переданы в суд для взыскания штрафа в сумме 1 миллион сомов за незаконно добытого краснокнижного дикого животного. Браконьеру также грозит уголовная ответственность за сопротивление, угрозу огнестрельным оружием и за незаконное удержание должностного лица более трех часов», — добавили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140867/
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