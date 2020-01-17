В парке имени Ататюрка сносят незаконные аттракционы

Сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека и спецподразделения «Тазалыка» начали сносить незаконные аттракционы в парке имени Ататюрка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в парке находится 28 незаконных аттракционов.

Кроме того, муниципальные службы продолжают сносить незаконно установленные павильоны и киоски.

«Некоторые предприниматели убирают объекты добровольно после разъяснительных работ. Как например, будка-гриль на перекрестке улиц Некрасова и Абдыкадырова и павильон на пересечении Лумумбы и Билим. В 4-м микрорайоне возле дома № 48 сотрудники муниципальных служб демонтировали павильон», — сообщили в мэрии.

В мэрии отметили, что в 2019 году снесли 2 тысячи 659 объектов, как облегченного типа, так и капитальные строения и рекламные конструкции.