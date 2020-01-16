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Общество

Дело «Росинбанка». Верховный суд оставил в силе тюремный срок Андрею Гойхману

Судебная коллегия Верховного суда оставила в силе приговор Ленинского районного суда в отношении экс-заместителя председателя «Росинбанка» Андрея Гойхмана. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Окончательный приговор вынесли 15 января.

«Андрей Гойхман признан виновным в злоупотреблении полномочиями служащими коммерческой или иной организации. Однако суд не назначил ему наказание в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Он также признан виновным в легализации (отмывании) преступных доходов. По этому факту его осудили на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества. С Андрея Гойхмана в доход государства взыскали материальный ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 489 миллионов 153 тысяч 201 сома», — сообщили в суде.

Андрею Гойхману предъявили обвинения в отмывании преступных доходов и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. После выявления подозрительных операций «Росинбанк» оштрафовали на 6,4 миллиона сомов. Тогда же выставили требование о смене руководства и установке ограничений по отдельным видам банковских операций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140664/
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