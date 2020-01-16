Переход на электронное билетирование будет болезненным. Почему, объясняем

Переход на электронное билетирование будет болезненным. Об этом 24.kg сообщил директор Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

По его словам, последний раз зарплату водителям повышали в 2016 году. Сегодня средняя зарплата составляет около 15-16 тысяч сомов.

Пользователи соцсетей пишут, что некоторые водители троллейбусов недовольны, когда пассажиры оплачивают проезд картой. «Мы отслеживаем такие факты, проводим беседы с работниками о том, что такое отношение недопустимо. Мы сами заинтересованы в реализации проекта, однако переход будет болезненным. Но, думаю, справимся», — сказал Артур Омурзаков.

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Он отметил, что вопрос повышения зарплаты стоит на повестке дня. «Мы понимаем, что иначе водители просто уйдут. И кто тогда будет развозить наших горожан?» — добавил глава БТУ.

Однако когда и на сколько произойдет повышение, он не ответил. Об этом будут готовы говорить только после полного запуска электронного билетирования.

В соцсети Twitter также жалуются, что некоторые исправные валидаторы заклеивают. «Изначально заклеили скотчем все валидаторы, а по ходу запуска проекта их расклеивают и запускают. Мы проверили два наших парка, практически на всех машинах аппараты работают. Остаются технические моменты, которые устраняются в процессе работы», — резюмировал Артур Омурзаков.