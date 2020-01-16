10:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Переход на электронное билетирование будет болезненным. Почему, объясняем

Переход на электронное билетирование будет болезненным. Об этом 24.kg сообщил директор Бишкекского троллейбусного управления Артур Омурзаков.

По его словам, последний раз зарплату водителям повышали в 2016 году. Сегодня средняя зарплата составляет около 15-16 тысяч сомов. 

Пользователи соцсетей пишут, что некоторые водители троллейбусов недовольны, когда пассажиры оплачивают проезд картой. «Мы отслеживаем такие факты, проводим беседы с работниками о том, что такое отношение недопустимо. Мы сами заинтересованы в реализации проекта, однако переход будет болезненным. Но, думаю, справимся», — сказал Артур Омурзаков.

Читайте по теме
Методом тыка. Как мы тестировали электронное билетирование в Бишкеке

Он отметил, что вопрос повышения зарплаты стоит на повестке дня. «Мы понимаем, что иначе водители просто уйдут. И кто тогда будет развозить наших горожан?» — добавил глава БТУ.

Однако когда и на сколько произойдет повышение, он не ответил. Об этом будут готовы говорить только после полного запуска электронного билетирования.

В соцсети Twitter также жалуются, что некоторые исправные валидаторы заклеивают. «Изначально заклеили скотчем все валидаторы, а по ходу запуска проекта их расклеивают и запускают. Мы проверили два наших парка, практически на всех машинах аппараты работают. Остаются технические моменты, которые устраняются в процессе работы», — резюмировал Артур Омурзаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140634/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Методом тыка. Как мы тестировали электронное билетирование в Бишкеке
В Бишкеке открылась новогодняя ярмарка. Там раздают карты «Тулпар»
Школьник делает уроки в троллейбусе
Электронные билеты начнут продавать со следующей недели
Электронное билетирование. Контролировать поездки позволит мобильное приложение
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд
График работы автобусов сократят. Они не готовы к зиме
Нападение с ножом. Мэр оценил смелость милиционеров и водителя троллейбуса
Электронное билетирование. В Бишкеке началась массовая установка валидаторов
Мэрия Бишкека рассматривает варианты покупки троллейбусов и автобусов
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
В&nbsp;поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не&nbsp;выйти на&nbsp;работу В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Американцы Элиз и&nbsp;Нильс стали звездами тоев, выучив песню &laquo;Жамгыр токту&raquo; Американцы Элиз и Нильс стали звездами тоев, выучив песню «Жамгыр токту»
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
10:17
Жители города Ош жалуются на гололед и предприятие «Тазалык» Жители города Ош жалуются на гололед и предприятие «Таз...
10:15
Детеныша краснокнижного архара спасли в Таласской области
10:12
Переход на электронное билетирование будет болезненным. Почему, объясняем
10:01
Дастан Бекешев о странных нововведениях в Правила дорожного движения
10:00
Если мужчина бьет, уходи. История осужденной за убийство мужа