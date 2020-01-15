16:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч раз. Большинство ошибочно

На телефон доверия для детей Минтруда и соцразвития 111 в 2019 году поступило 143 тысячи 630 телефонных обращений (или 393 звонка в сутки). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, из них реальных обращений — 1 тысяча 832. Как объяснили в ведомстве, на телефон доверия поступает много ошибочных и ложных звонков. Но их фиксируют и записывают.

«Горячая линия работает круглосуточно. Психологи оказывают консультативно-психологическую помощь абонентам по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей», — отметили в ведомстве.

Из поступивших обращений 1 тысяче 120 абонентам дали рекомендации, 174 оказали психологические консультации, 539 обращений перенаправили соответствующим госорганам, в чью компетенцию они входят.

В ведомстве добавили, что на горячую линию звонят не только дети, но и взрослые — 1 тысяча 569 обращений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140535/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНИСЕФ: случаи насилия в отношении несовершеннолетних в горячих точках удвоились
Водитель не выпустил мальчика из автобуса. Милиция возбудила уголовное дело
Зарежу и съем. Женщина бьет своих детей, надеясь вернуть бросившего ее мужа
Гибель девочки в Сузаке. Обвинение предъявлено бабушке
В Бишкеке прошел флешмоб по информированию о телефоне доверия для детей — 111
Учительницу младших классов школы-гимназии № 64 подозревают в хулиганстве
Вы тупые. Учительница начальных классов оскорбляет и унижает детей
Изнасилования продолжаются. Количество преступлений против детей не снижается
Насилие над восьмиклассницей. После скандала главврач больницы решил уволиться
Ребенка восьмиклассницы могут усыновить только вместе с его мамой
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Делай, как муфтий. В&nbsp;Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева Делай, как муфтий. В Сети обсуждают физическую форму Максатбека Токтомушева
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Следствие по&nbsp;делу Курсана Асанова завершается Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
15 января, среда
16:01
На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч раз. Большинство ошибочно На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч ра...
15:24
То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
15:13
Дело таможенников. В суде допросили представителя ГТС
14:40
Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с жителями села Кок-Таш
14:28
Идет реформа. Директор Исторического музея прокомментировал увольнения