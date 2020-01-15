На телефон доверия для детей звонили более 143 тысяч раз. Большинство ошибочно

На телефон доверия для детей Минтруда и соцразвития 111 в 2019 году поступило 143 тысячи 630 телефонных обращений (или 393 звонка в сутки). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, из них реальных обращений — 1 тысяча 832. Как объяснили в ведомстве, на телефон доверия поступает много ошибочных и ложных звонков. Но их фиксируют и записывают.

«Горячая линия работает круглосуточно. Психологи оказывают консультативно-психологическую помощь абонентам по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей», — отметили в ведомстве.

Из поступивших обращений 1 тысяче 120 абонентам дали рекомендации, 174 оказали психологические консультации, 539 обращений перенаправили соответствующим госорганам, в чью компетенцию они входят.

В ведомстве добавили, что на горячую линию звонят не только дети, но и взрослые — 1 тысяча 569 обращений.