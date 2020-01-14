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Общество

Мэрия Бишкека хочет купить автобусы в лизинг. Возможно, придется повысить тариф

Мэрия Бишкека намерена приобрести автобусы в лизинг. Об этом на постоянной сессии БГК сообщил начальник Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.

По его словам, несколько заводов проявили заинтересованность в такой «продаже».

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«Будет пять лотов: 18-метровые, 12-метровые, 10-метровые, 8-метровые и электробусы. Последние решили включить отдельным лотом в связи с последними веяниями в мире перехода на экологически чистый транспорт. Возможно, будут предложения. В любом случае это будет тендер. Никто не может сказать, состоится он или нет. Но мы разрабатываем разные формы приобретения автобусов», — отметил он.

«Мы получили три предложения от заводов в Турции, России и Казахстане (по китайской лицензии). Основные условия мэрии: время лизинга не менее 15 лет и 3 года полной отсрочки платежей. Обязательное условие — организация сервисного центра на территории автотранспортного предприятия и процентная ставка — 1,5 процента в год», — сказал Нурлан Койчубаков.

Канатбек Музуралиев поинтересовался, сможет ли муниципалитет выплачивать средства при существующих тарифах.

«Думаю, после приобретения автобусов мы поставим вопрос о повышении тарифов перед БГК хотя бы уровня рентабельности», — сказал Нурлан Койчубаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140484/
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