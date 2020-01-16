Если мужчина бьет, уходи. История осужденной за убийство мужа

В Кыргызстане принято обсуждать семейное насилие только тогда, когда появляются жертвы жестоких преступлений. С начала года от рук своих мужей пострадали три женщины, две из которых погибли, одна с ожогами лежит в больнице.

Журналисты 24.kg выслушали соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.

Собеседницы согласились рассказать о том, что пережили и как продолжают бороться с системой.

Мы подготовили серию публикаций о женщинах, отбывающих уголовное наказание за убийство своих мужей или сожителей, о причинах, которые толкнули их на этот поступок, и о последствиях, уготованных им судебной системой страны.

Асель (имя изменено. — Прим. 24.kg) 37 лет. Второй Новый год женщина встречает в заключении за убийство мужа. Дома у нее остались две несовершеннолетние дочери.

Хороший, когда не пьет

«У мужа была привычка брать нож и угрожать. Это стало привычным делом. В декабре 2017-го он опять пришел пьяным. Айбек (имя изменено. — Прим. 24.kg) сначала поскандалил, потом ушел. Когда вернулся, ко мне подбежали дети, сказали: мама, у него опять нож, уложи его скорее спать. Я попросила успокоиться, уговаривала лечь спать. Он приставил нож к горлу, но я сама порезалась, когда пыталась отобрать его. Каким-то образом мне удалось мужа оттолкнуть. Айбек упал. Оказалось, что нож, который был у него в руках, вонзился ему в грудь», — рассказала осужденная.

По словам собеседницы, убивать мужа она не хотела. Так получилось.

«Я прожила со своим мужем 10 лет. Он начал пить после того, как мы перебрались из глубинки в столицу. Так было не всегда, только последние три-четыре года. Мы строили планы, хотели заработать на собственный дом», — вспоминает Асель.

Когда Айбек не пил, все было хорошо. Мы жили нормально. Но когда он брался за стакан, то покоя не давал, даже на детей иногда поднимал руку. Осужденная Асель

Уйти не смогла

О своем поступке осужденная сожалеет. Говорит, что если все повернуть вспять, то она бы просто ушла от своего мучителя.

«Сейчас я понимаю, что должна была уйти от мужа. Меня останавливало то, что идти было некуда. Родители умерли, своего жилья нет, родственников тоже. В тот день я даже не поняла, что Айбек умер, думала, что спит. Спустя минут 30, как оттолкнула его, подошла, сказала, чтобы лег в постель. Перевернула, а он уже весь в крови», — рассказывает Асель.

Все происходило на глазах детей, которые долгое время не могли отойти от шока. Осужденная Асель

«Очнувшись, я сказала дочери, чтобы она позвала хозяйку квартиры, у которой мы снимали жилье. Та вызвала скорую помощь, а потом приехала милиция. Мужа увезли в больницу, меня — в РОВД, а девочек — в реабилитационный центр», — вспоминает женщина.

Она плачет.

По ее словам, милиционеры даже не попытались выяснить обстоятельства дела.

Преступление от безысходности

До трагедии семья жила возле городского отдела милиции. Каждый раз после побоев Асель просила милиционеров принять какие-то меры, но те бездействовали.

«Каждый раз после скандалов я вызывала милицию, однако Айбека отпускали. Когда он выпивал снова, все повторялось. После задержания меня никто не слушал. Следователи все прекрасно знали, но все равно арестовали. А если бы тогда он меня убил?» — говорит она.

Асель не сразу сообщили о том, что муж скончался. Сначала ей инкриминировали нанесение тяжких телесных повреждений, и только потом дело переквалифицировали на убийство.

Уже при избрании меры пресечения супруге сообщили, что Айбек умер.

«Я была в шоке и не верила, что муж умер. Милиционер позвонил родственникам Айбека, а те сначала сказали, что у них нет такого сына. Скорее всего, они тоже были шокированы. Позже тело они забрали», — вспоминает осужденная.

Денег нет – свободы не видать

Нанять хорошего адвоката Асель не смогла — дорого. Ей предоставили государственного защитника. Юрист сразу предупредил: если денег нет, назначат суровое наказание.

«Когда я сказала адвокату, что у меня нет денег, он ответил: а что я должен делать? Пришлось молчать. В итоге меня приговорили к восьми годам лишения свободы. Никто из родственников Айбека не приходил в суд», — говорит женщина.

Сейчас две дочки Асель живут в реабилитационном центре. Они приезжают в колонию на длительные свидания, которые длятся всего три дня.

«Каждый раз, когда соцработники их привозят, сердце кровью обливается. Конечно, я радуюсь и этому. Девочки еще не понимают, что меня осудили на такой большой срок. Естественно, они спрашивают, когда выйду, а я не могу сказать им, что нужно ждать еще семь лет», — плача, отмечает собеседница.

Осужденная работает на швейной фабрике при колонии. За это ей платят небольшую сумму. Накопленные деньги она тратит на продукты, которые закупают сотрудники колонии.

Мать терпела и мне велела

Глава кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова считает, что причин, по которым женщины подвергаются насилию в семье, достаточно. В первую очередь это само отношение общества к женщине.

«В одночасье трагедия не случается. В большинстве своем насилие в семье повторяется. К сожалению, одной из главных причин этого является отношение к женщине в обществе. Кроме того, этому способствуют безработица, бедность, экономическая зависимость. Также зачастую проблемы начинаются и с миграции. Есть определенные формы насилия — физическая, сексуальная, экономическая, психологическая. К этому можно добавить зависимость одного из членов семьи от алкоголизма, наркомании или игромании», — сказала она.

Около 40 процентов женщин, которые обратились за помощью в «Сезим», жили в семьях, где есть зависимый человек. Бюбюсара Рыскулова

Психолог подчеркивает, что женщины терпят побои по ряду причин: некуда идти, боязнь воспитать детей без отца, статус разведенной жены, экономическая зависимость и пресловутое «что скажут другие».

«Бывают и такие случаи, когда женщина терпит насилие, потому что у нее с детства утвердилась подобная модель семьи. Женщина, которая выросла в семье, где отец бил мать, может считать так: мать терпела, и я тоже потерплю. И мама ее тоже говорит: терпи», — отмечает Бюбюсара Рыскулова.

Зачастую мужчина применяет насилие, потому что вырос в аналогичных условиях.

Куда идти

Женщины, попавшие в колонию за убийство сожителя или мужа, зачастую терпели побои и жестокое обращение. Большинство из них наверняка не знали о существовании кризисных центров или телефонов горячей линии для оказания психологической помощи.

В Кыргызстане работает 15 кризисных центров. Туда жертвы семейного насилия могут обратиться за психологической, юридической помощью, а также чтобы найти временное убежище.

24.kg предоставляет координаты таких кризисных центров.

Телефон горячей линии: 112.

Кризисный центр «Шанс» Ткачева Елена Александровна Город Бишкек, проспект Чуй, 207, кабинет 509. Телефон 0709710320 Кризисный центр «Сезим» Рыскулова Бюбюсара Рахматовна Город Бишкек, улица Табышалиева, 3. Телефон 0312512640 ОО «Энсан — Диамонд» Абдылдаева Октомкан Ошская область, Алайский район, село Гульча, улица Набережная, 1. Телефоны: 0555281423, 0776281423 Кризисный центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары» Абдылдаева Октомкан Ошская область, Алайский район, село Гульча, улица Набережная, 1. Телефоны: 0555281423, 0776281423 Кризисный центр «Аруулан» Ештаева Наргиза Жолуевна Город Ош, улица Ленина, 205.

Телефоны: 0776380777, 0322255608 Кризисный центр «Ак журок» Асилбекова Дарийкан Город Ош, улица Ленина, 205. Телефоны:0550231329, 0322245976 НПО «Кризисный центр «Тендеш» Саякбаева Света Город Нарын, улица Кыргыза, 31/3. Телефоны:0700257890, 0352250270, 295047 Кризисный центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат» Турукманова Зарина Анарбековна Город Талас, улица Тагайбаева, 274/2.

Телефоны: 0557484713, 0342255885 Кризисный центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы» Мамбетова Токтокан Бекиевна Город Баткен, улица Сыдыкова, 3.

Телефон 0777393077 Кризисный центр «Каниет» Нуракова Мимоза Город Джалал-Абад, улица Бекмамата Осмонова, 113.

Телефон 0372255084 ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» Асанбаева Дарика Город Каракол, улица Абдрахманова, 105-14. Телефоны: 0392251091, 0553835717 Кризисный центр «Алтынай» Айнабекова Жыргал Город Чолпон-Ата. Телефон 0709694550 Кризисный центр «Мээрман» Эмиль кызы Майрам Город Каракол. Телефон 0706383637 Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» Координатор Личаню Мария Женишбековна Город Каракол. Телефоны:0702223535, 0551733390 ОО «Кризисный центр «Мээрбан» Борпиева Гулипа Город Ош, улица Ленина, 312/23.

Телефон 0773843461

Редакция 24.kg выражает благодарность руководству ГСИН и начальнику колонии № 2 Нургуль Жумакановой за помощь в подготовке материала.