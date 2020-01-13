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Общество

Женщина набросилась на врача с угрозами. Начато досудебное производство

По факту инцидента в Городской детской клинической больнице № 3 начато досудебное производство. Об этом 24.kg сообщила сотрудник пресс-службы УВД Октябрьского района Айбарчын Батырбекова.

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Отмечается, что с заявлением в отношении пациентки обратилась сама врач. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 199 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

«Установлена личность женщины, которая набросилась на врача. Она уже опрошена. Но позже врач написала встречное заявление, попросила прекратить досудебное производство и пояснила, что каких-либо претензий к пациентке не имеет. Но пока дело не прекращено», — сказала Айбарчын Батырбекова.

Напомним, видео инцидента в больнице, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники, опубликовали в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел сегодня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140317/
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