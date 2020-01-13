Инцидент на границе. В полпредстве Баткенской области рассказали о провокаторах

В конфликте на кыргызско-таджикской границе заинтересованы некоторые группы и общественные организации. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

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По ее данным, когда на границе возникают бытовые проблемы, провокаторы препятствуют правоохранительным органам в их разрешении.

«Из-за действий отдельных лиц мелкие проблемы поднимаются на государственном уровне. В настоящий момент правоохранительные органы ведут работу по воспрепятствованию их деятельности. Размещенные в школе после эвакуации жители вернулись в свои дома. Все госорганы региона работают в прежнем режиме», — сообщили полпредстве.

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. Сегодня на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.