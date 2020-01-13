В телерадиокомпании «ЭлТР» новый генеральный директор

Керимбек Калыкулов назначен генеральным директором телерадиокомпании «ЭлТР». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Другим распоряжением главы правительства Айбек Мусаев освобожден от должности гендиректора телерадиовещательной компании «ЭлТР» согласно поданному заявлению.

Керимбек Калыкулов родился в 1981 году. Окончил факультет филологии Ошского государственного университета.

Имеет многолетний опыт работы в журналистике. Ранее работал главным редактором газеты «Ош шамы», руководителем пресс-службы Ошского государственного университета, преподавателем кафедры кыргызской литературы факультета кыргызской филологии ОшГУ, директором телестудии «Умут» вуза, заместителем главного редактора правительственной газеты «Эркин-Тоо» в Ошской области, руководителем службы по связям с общественностью мэрии южной столицы.

С июля 2014 года по настоящее время Калыкулов Керимбек являлся генеральным директором ОсОО «Телеканал ОшТВ».