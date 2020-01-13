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Общество

Искендер Матраимов опять не указал бизнес супруги в своей декларации

Супруга депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова имеет бизнес, но в его декларации за 2018 год данных об этом снова нет. Об этом сообщает Factcheck.kg.

По данным ресурса, Минавар Жумаева является соучредителем в нескольких компаниях. Об этом свидетельствуют открытые источники. Их сравнили с декларациями парламентария: упоминания этих компаний в отчете о доходах депутата нет.

По закону о декларировании доходов и расходов лиц, замещающих политические должности, декларант обязан раскрывать имущество своих ближайших родственников — жены, несовершеннолетних детей и лиц, находящихся на попечении.

В 2015 году Искендер Матраимов отчитался об имуществе и доходах. Отчетность оказалась очень скромной. Заработок составил всего 367,3 тысячи сомов. Это чуть более 30 тысяч сомов ежемесячно. Имущества — ни движимого, ни недвижимого — у него не было.

Немного лучше для парламентария сложился 2016 год. По сведениям из декларации, ему удалось заработать 843,5 тысячи сомов (70,3 тысячи в месяц). Однако имущество у депутата так и не появилось.

Позднее, в 2017-м, Искендер Матраимов получил годовой доход в размере 747 тысяч сомов (по 62 тысячи в месяц). У него появилось немного бытовой техники — на 150 тысяч сомов, мебели на 290 тысяч, фото-, аудио- и компьютерной техники — в совокупности на 140 тысяч сомов.

 

В 2018-м заработок Искендера Матраимова достиг почти 901,4 тысячи сомов (75 тысяч в месяц). У депутата появилось жилье — дом в 82,4 квадратных метра и сельскохозяйственный земельный участок в 214 квадратных метров. Техника и мебель остались прежними.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Только в 2018 году Искендер Матраимов впервые указал наличие у супруги бизнеса — ОсОО «АвтоСТОлица».

Согласно открытым базам данных, за гражданкой Кыргызстана с именем и фамилией Минавар Жумаева числится как минимум три фирмы, зарегистрированные на территории республики. Ни одну из них, кроме вышеупомянутой в 2018 году, депутат не указывал в своей налоговой отчетности все эти годы.

У Минавар Жумаевой помимо ОсОО «АвтоСТОлица» есть ОсОО «Ош-Плаза» — зарегистрировано в августе 2017 года, занимается деятельностью агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. В этой фирме Жумаева единственный соучредитель. Компания строит в северной столице жилой комплекс на участке более одного гектара и общей площадью квартир 284 тысячи 665 квадратных метров. Участок под строительство жилого комплекса выделен в Оше в микрорайоне «Толойкон».

В ОсОО «Пальма и К» Минавар Жумаева соучредитель. Оно занимается деятельностью наземного транспорта по городским и пригородным пассажирским перевозкам в Оше.  

Все данные о фирмах, их учредителях и руководителях, датах регистрации и перерегистрации взяты из базы данных Министерства юстиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140278/
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