09:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Облил бензином и поджег. Пострадавшая рассказала о причине семейной ссоры

Состояние женщины, которую поджег ее сожитель, удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в Иссык-Кульской областной объединенной больнице.

Читайте по теме
Насилие продолжается. Мужчина облил свою жену бензином и поджег

Уточняется, что пострадавшая получила ожоги лица, обеих кистей рук, бедер и живота.

«Площадь ожогов составила пять-шесть процентов. Сейчас пациентка получает необходимое лечение. Ее навещают родственники», — сообщили редакции.

Отметим, что журналистам пострадавшая Сатина рассказала, что гражданский муж пошел на такой поступок из ревности.

«Когда я горела, люди просто стояли и смотрели на меня», — сказала Сатина.

Напомним, 4 января в Караколе мужчина облил свою сожительницу бензином и поджег прямо на улице. 
Ссылка:
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
Больше 5 тысяч фактов насилия в семье зарегистрировано в Кыргызстане в 2019 году
Насилие продолжается. Мужчина облил свою жену бензином и поджег
Премьер-министр признал, что в Кыргызстане женщины терпят унижение и насилие
Бьет — не молчи! Когда безнаказанность порождает насилие
В Узгене внук пытался обворовать бабушку, а потом ударил ее ножом
В Сокулуке женщина на почве пьяной ссоры ранила ножом подругу
В Кадамджае мужчина хотел отобрать у бывшей жены детей и чуть не убил ее
Госслужба миграции: Совет безопасности не вмешивается в нашу работу
Семейное насилие. Гражданин Южной Кореи избивает жену, а милиция бездействует
Драка возле супермаркета. Подозреваемые отказались давать показания
Популярные новости
Пышный юбилей Аскара Акаева в&nbsp;Москве. Кто поехал поздравлять первого президента Пышный юбилей Аскара Акаева в Москве. Кто поехал поздравлять первого президента
&laquo;Кырк чоро&raquo; высказалось о&nbsp;гибели женщин после избиения «Кырк чоро» высказалось о гибели женщин после избиения
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Месть за&nbsp;Сулеймани. Иран нанес ответные удары по&nbsp;американским базам в&nbsp;Ираке Месть за Сулеймани. Иран нанес ответные удары по американским базам в Ираке
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
10 января, пятница
09:10
Верховный суд прекратил дело Федерации профсоюзов Верховный суд прекратил дело Федерации профсоюзов
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В столице вновь опасно дышать
08:52
Облил бензином и поджег. Пострадавшая рассказала о причине семейной ссоры
08:51
Стрельба на кыргызско-таджикской границе прекратилась
08:38
Беспорядки в Кой-Таше. Следствие завершено
9 января, четверг
23:53
«Умное зеркало» для спорта: в нем объединили огромный дисплей и беговую дорожку