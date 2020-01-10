Облил бензином и поджег. Пострадавшая рассказала о причине семейной ссоры

Состояние женщины, которую поджег ее сожитель, удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в Иссык-Кульской областной объединенной больнице.

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Уточняется, что пострадавшая получила ожоги лица, обеих кистей рук, бедер и живота.

«Площадь ожогов составила пять-шесть процентов. Сейчас пациентка получает необходимое лечение. Ее навещают родственники», — сообщили редакции.

Отметим, что журналистам пострадавшая Сатина рассказала, что гражданский муж пошел на такой поступок из ревности.

«Когда я горела, люди просто стояли и смотрели на меня», — сказала Сатина.

Напомним, 4 января в Караколе мужчина облил свою сожительницу бензином и поджег прямо на улице.