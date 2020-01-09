Дешевые понты. В соцсетях критикуют рекламный ролик певицы Асель Кадырбековой

В социальной сети Instagram певица Асель Кадырбекова опубликовала рекламный ролик о розыгрыше автомобиля Range Rover.

В ролике участвуют цирковые животные: медведь в наморднике, привязанный к авто, накрашенная обезьяна за рулем, а также крокодил и игуана на капоте.

Пользователи социальных сетей раскритиковали видео звезды отечественной эстрады.

Глава общественного фонда «Бугу эне» Салтанат Сеитова в интервью 24.kg заявила: подобная реклама — «дешевые понты».

«Если Асель Кадырбекова решила разыграть автомобиль, это можно было сделать намного красивее и красочнее — без животных. Конечно, жестокого обращения в ролике нет, здесь больше вопрос этики. Также возникает вопрос к тому же цирку — раз животные дрессированные, они могли бы не привязывать медведя к поводку и не надевать на него намордник. Такой ролик вызывает отрицание, а не умиление», — прокомментировала Салтанат Сеитова.