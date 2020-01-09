Скандал с бланками Е-паспортов: какой штраф должны выплатить экс-чиновники ГРС

Судебный процесс над бывшими директором государственного предприятия «Инфоком» Талантом Абдуллаевым, статс-секретарем Данияром Бакчиевым и заместителем председателя ГРС Русланбеком Сарыбаевым завершился.

Все трое признаны виновными по уголовному делу, возбужденному следователями ГКНБ по факту нарушений, допущенных в ходе тендера на закупку электронных бланков паспортов нового образца. Обвиняемые должны выплатить государству штрафы по приговору суда.

Как сообщили 24.kg в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека, Талант Абдуллаев и Русланбек Сарыбаев оштрафованы на 270 тысяч сомов каждый. Данияр Бакчиев должен выплатить государству 230 тысяч.

Следствие проводил ГКНБ. Задержанным чиновникам инкриминировалась коррупция по факту нарушения требований законодательства со стороны конкурсной комиссии Государственной регистрационной службы при проведении тендера на закупку бланков биометрических паспортов нового поколения.

По данным следствия, в ходе проверки были установлены признаки коррупционных проявлений при организации и проведении тендера, а также риски заключения заведомо невыгодного контракта с иностранной компанией, находящейся, по сведениям интернет-источников, под следствием в Европе за причастность к коррупционным схемам. При этом у данной фирмы не было опыта изготовления требуемого тендерной документацией количества персонифицированных паспортов с поликарбонатной страницей персональных данных.

Скандал в ГРС разгорелся после того, как первое место тендерная комиссия присудила компании Garsu Pasaulis. В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Глава ГРС Алина Шаикова была отправлена в отставку. Позже она сбежала из страны. Ее объявили в международный розыск.

Русланбек Сарыбаев возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов.