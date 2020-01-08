Дело Атамбаева. Следствие по событиям в Кой-Таше на стадии завершения

Следствие по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш при задержании Алмазбека Атамбаева на стадии завершения. Об этом 24.kg сообщила депутат парламента Ирина Карамушкина.

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По ее словам, следствие ознакомило подозреваемых с результатами проведенных экспертиз, проводятся очные ставки.

«У меня была очная ставка с некоторыми лицами, которые находились в Кой-Таше до и во время событий. Расследование завершается. Известно, что в ближайшие дни нам хотят выдать обвинительный акт и направить дело в суд. Однако защита еще не внесла свои ходатайства. В деле есть несостыковки. В доме Алмазбека Атамбаева проводились мирные встречи, тематические вечера. Что касается проводимых митингов, то это наше конституционное право», — сказала Ирина Карамушкина.

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа при задержании Алмазбека Атамбаева обвиняемыми проходят два депутата парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Кроме того, уведомление о подозрении вручено сторонникам бывшего президента Алге Кылычеву, Кыясу Смаилову, Амантуру Жамгырчиеву, Мээрбеку Мискенбаеву, бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову, а также заместителю председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой.