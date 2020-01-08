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Общество

Возле пункта пропуска «Ак-Тилек автодорожный» скопилось более 100 большегрузов

Вблизи пункта пропуска «Ак-Тилек автодорожный» в Иссык-Атинском районе скопилось более 100 большегрузных машин. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Кыргызстана Гульмира Борубаева.

Уточняется, что пункт функционирует в штатном режиме, с кыргызской стороны каких-либо препятствий при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков нет.

По словам Гульмиры Борубаевой, сегодня состоялась встреча представителей пограничных служб Кыргызстана и Казахстана. Обсуждался вопрос о скоплении большегрузов возле пунктов пропуска. Отмечено, что у грузоперевозчиков нет претензий к пограничникам двух государств. Наряды досматривают транспортные средства только на наличие запрещенных к перевозке наркотических средств, оружия и боеприпасов.

«Грузоперевозчики подвергаются дополнительным проверкам со стороны государственных органов Казахстана, которые дислоцируются за пределами пунктов пропуска «Кара-Суу», — сказала Гульмира Борубаева.

На других пунктах пропуска на казахском участке госграницы скопления лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.
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