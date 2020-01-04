Осквернение памятника погибшим в ВОВ. Задержаны две несовершеннолетние девочки

Милиция задержала подозреваемых в осквернении памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, хулиганами оказались две несовершеннолетние девочки.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вандализм» Кодекса о проступках. Установлены две несовершеннолетние девочки, учащиеся в восьмом классе. Сейчас обе подозреваемые вместе с родителями доставлены в ОВД Сокулукского района для выяснения всех обстоятельств дела. Памятник полностью очищен от надписей сотрудниками местного самоуправления», — сообщили в ГУВД.