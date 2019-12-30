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Общество

Президент вручил военнослужащим Вооруженных сил и ГСИН ключи от квартир

Военнослужащие Вооруженных сил и Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) получили ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В церемониях участвовал президент Сооронбай Жээнбеков. Новые дома построили для военнослужащих ВС КР — в 12-м микрорайоне и для сотрудников ГСИН — в селе Молдовановка Аламединского района.

«Президент поздравил военнослужащих с радостным событием, отметив символичность того, что это происходит в канун Нового года. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что улучшению социального положения военных и впредь будет уделено особое внимание», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства также вручил сертификаты на 200 тысяч сомов для благоустройства каждого нового дома.

Ведомство отмечает, что в 2019 году для военнослужащих Вооруженных сил страны и сотрудников правоохранительных органов были построены 9 домов на 265 квартир.
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