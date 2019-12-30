Глава аэропорта «Баткен» Нургазы Жаныбеков заявляет о принуждении к увольнению

Глава аэропорта «Баткен» Нургазы Жаныбеков заявил о давлении со стороны директора Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» Талантбека Ысакова и принуждению к увольнению. Об этом он сам сообщил редакции 24.kg.

Фото из личного архива героя публикации. Нургазы Жаныбеков, директор аэропорта в Баткене

По его словам, еще 24 октября баткенский аэропорт посетил прокурор области Абдибакыт Халмурзаев. Он якобы без каких-либо причин стал выражаться нецензурно и оскорблять сотрудников аэропорта. Тогда же Нургазы Жаныбеков распространил в соцсетях видео. Однако на кадрах нет подтверждения конфликта. Видно, что прокурор избегает видеосъемки и не хочет общаться.

«Он сказал, что я обнаглел, спросил, знаю ли я, кто он такой. Как только я достал телефон и стал снимать, прокурор сразу же пошел на попятную», — рассказал Нургазы Жаныбеков.

Директор аэропорта считает, что именно после этого инцидента его стали преследовать и угрожать.

«Было давление со стороны Талантбека Ысакова. Мне сделали замечание, потом вынесли выговор. 27 декабря я был у него в кабинете, объяснил тот случай с Абдибакытом Халмурзаевым, но он не стал слушать меня. Я считаю, что директор Ошского филиала «Манаса» выполняет просьбу прокурора, который требует меня уволить. В итоге мне пришлось написать заявление по собственному желанию с 31 декабря», — сказал Нургазы Жаныбеков.

Пресс-служба международного аэропорта «Манас» и Абдибакыт Халмурзаев пока недоступны для комментариев.