Дело экс-мэров. Адвокаты до сих пор не получили копию приговора

Адвокаты осужденных по делу экс-мэров Бишкека еще не получили копию приговора суда и не решили, будут ли обжаловать его. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова Сергей Слесарев.

По его словам, говорить пока о подаче жалобы в Бишкекский горсуд и ее содержании преждевременно, вопрос должен решиться в течение месяца. Будет ли обжаловать прокуратура, тоже неизвестно. «Я еще не обговаривал тему обжалования с подзащитными», — добавил Сергей Слесарев.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.