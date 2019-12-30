11:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Дело экс-мэров. Адвокаты до сих пор не получили копию приговора

Адвокаты осужденных по делу экс-мэров Бишкека еще не получили копию приговора суда и не решили,  будут ли обжаловать его. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова Сергей Слесарев.

По его словам, говорить пока о подаче жалобы в Бишкекский горсуд и ее содержании преждевременно, вопрос должен решиться в течение месяца. Будет ли обжаловать прокуратура, тоже неизвестно. «Я еще не обговаривал тему обжалования с подзащитными», — добавил Сергей Слесарев.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.
Ссылка:
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Адвокат недоволен обвинительным приговором
Это маразм. Кубанычбек Кулматов высказался о решении суда по делу экс-мэров
Суд над экс-мэрами. Наказание с лишением свободы вынесли только Албеку Ибраимову
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
Мурунку мэрлердин соту. Бүгүн өкүм чыгат
Суд над экс-мэрами Бишкека. Сегодня будет оглашен приговор
Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов предложил расстрелять его без приговора
Суд над экс-мэрами. Почему Кубанычбек Кулматов должен быть оправдан
Суд над экс-мэрами. Обвинение считает, что вина подсудимых полностью доказана
Суд над экс-мэрами. Кому Сергей Слесарев подарил на процессе розу и почему
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Момент ДТП, в&nbsp;котором погибла женщина, попал на&nbsp;видео. Милиция возбудила дело Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за&nbsp;саботаж Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
Бизнес
Новогодние акции от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;75&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
START&nbsp;&mdash; еще больше фильмов и&nbsp;сериалов в&nbsp;приложении O!TV START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
30 декабря, понедельник
11:14
Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на...
11:05
Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области
11:00
Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться
10:31
Дело экс-мэров. Адвокаты до сих пор не получили копию приговора
10:11
Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей