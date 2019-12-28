31 декабря на центральной площади Ала-Тоо помимо салюта, фейерверка пройдет праздничный концерт. Об этом сообщает мэрия Бишкека.



По данным муниципалитета, для горожан и гостей споют известные эстрадные исполнители: Аяна Касымова, Иса Омуркулов, Султан Каримов, Динара Акулова, Кайрат Примбердиев, Гульжигит Калыков, Расул Маматкулов, Бактыр Токторов, Салтанат Аширова, Съездбек Искеналиев, Замир Арыкбаев, Омар, Арсен, Марс Мамаев.

Общественный транспорт будет работать до двух часов ночи.

Водители восьми троллейбусных маршрутов запускают новогодний маршрут с 22.00 по направлениям:



№ 2 площадь — Аламедин-1;



№ 4 площадь — Кожзавод;



№ 7 площадь — микрорайон «Тунгуч»;



№ 8 площадь — жилмассив «Ак-Орго»;



№ 10 площадь — «Асанбай»;



№ 14 площадь — микрорайон «Джал»;



№ 14 площадь — «Киркомстром»;



№ 17 площадь — микрорайон «Асанбай», через улицу Карла Маркса.



1 января 74 троллейбуса выйдут на линии и будут работать по спецрасписанию с 8.00 до 20.00.

Муниципальные автобусы № 7, 38, 42, 36 и маршрутки № 103, 136, 225, 243, 199, 143, 219, 129, 135, 210, 222, 224, 227, 260, 104, 170, 216, 139, 164, 179, 212, 240, 258, 185, 269 тоже будут работать до поздней ночи.