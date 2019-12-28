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Общество

Оливье, холодец и «Иронию судьбы» хотят включить в список наследия ЮНЕСКО

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить салаты оливье, селедку под шубой, холодец и фильм «Ирония судьбы» в список нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее письмо депутат направил генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле, пишет сайт «Общая Газета».

Депутат Зубарев отметил, что Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, «вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей». Эти традиции, считает парламентарий, необходимо признать культурным наследием.

В список нематериального культурного наследия Зубарев предлагает включить традиции новогоднего стола: салаты оливье, селедку под шубой и мимозу, рыбное заливное и холодец с мясом.

Наследием также предлагается признать традицию проводить детские елки накануне Нового года и в течение всех зимних каникул, Деда Мороза, Снегурочку и хороводы вокруг елки.

Еще одна традиция, достойная включения в список культурного наследия ЮНЕСКО, это просмотр каждое 31 декабря комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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