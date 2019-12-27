Дело Атамбаева. Сын и жена бывшего президента встретились с ним в СИЗО

Младшему сыну бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кадыру разрешили свидание с отцом. Об этом 24.kg рассказал адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

По его словам, Кадыр ходил на свидание вместе с мамой — Раисой Атамбаевой. «Относительно того, разрешил ли судья Эмиль Кайыпов встретиться с отцом Сейиду, нет информации. Алмазбек Атамбаев чувствует себя удовлетворительно. За его давлением наблюдают медики», — сказал Сергей Слесарев.

Отметим, Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Он получил еще уведомления о подозрении по статьям «Захват заложника с целью принуждения государства», «Незаконное обогащение», «Легализация преступных доходов» УК КР.

Всего Алмазбеку Атамбаеву вручено 14 уведомлений следователями МВД, Генеральной и Военной прокуратуры. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса.